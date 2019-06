Alla corte Cavalchina l'ex chitarrista dei Jethro Tull Martin Barre in concerto

Sabato 29 giugno alla corte Cavalchina a Custoza Martin Barre chitarra storica dei Jethro Tull con la sua band riproporrà le melodie che spaziano dal blues al folkprog dei Jethro Tull che per quarant'anni hanno invaso i 4 continenti. Apre Marco Pandolfi.

Il concerto si terrà con qualsiasi condizione meteo, palco coperto e parte della struttura coperta, funzioneranno stand gastronomici, apertura ore 19 inizio ore 21.

Martin Barre - Barre è stato il chitarrista della rock band britannica Jethro Tull dal 1969 sino al suo scioglimento, avvenuto nel 2011. Compare in tutti gli album del gruppo escluso il primo, This Was. Il suo suono è caratterizzato da una commistione fra gli stili blues di Jeff Beck ed Eric Clapton insieme alle complessità barocche del progressive rock dei primi anni settanta e al tradizionale suono della musica folk europea. Occasionalmente si è esibito anche in qualità di flautista sia all'interno della band che nei suoi album da solista.

(fonte Facebook Club il Giardino - Facebook Martin Barre)