Marta dell'Anno al Cohen Verona per un concerto voce, violino elettrico e loopstation

Domenica 27 gennaio grande appuntamento con Marta dell'Anno in concerto al Cohen Verona dalle ore 21.30.



Inizio concerti ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011



Voce, violino elettrico e loopstation. Foggiana d'origine, parigina d'adozione, ha portato il suo universo pop, jazz, trip hop in giro per mezza Europa.

(fonte Facebook)