Marracash in concerto all'Arena di Verona

Dopo le 12 date già annunciate nei maggiori palasport italiani con ben 3 concerti sold out al Mediolanum Forum di Milano, Marracash è pronto a conquistare uno dei luoghi simbolo dell'arte italiana. Il 22 maggio 2020 grande appuntamento da non perdere all'Arena di Verona.

I biglietti per la nuova data all’Arena di Verona saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it da giovedì 30 gennaio alle ore 16 e nei punti vendita abituali a partire dalle ore 11 del 7 febbraio 2020.

Biglietti disponibili qui: bit.ly/3aUw7Lg.

Info disabili: servizioclienti@friendsandpartners.it

Web: www.friendsandpartners.it

