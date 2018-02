Mario e Fabio Garriba, i gemelli terribili del cinema italiano: giornata di proiezioni in Gran Guardia

Sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 16.00, presso la Sala Convegni del Palazzo della Gran Guardia, il Comune di Verona – Verona Film Festival ricorda con una giornata di proiezioni i gemelli veronesi Fabio e Mario Garriba.

Il programma offre uno sguardo sulla carriera di Fabio Garriba, una filmografia invidiabile che lo vede - principalmente in veste di attore, ma anche come aiuto regista - imporsi come uno dei volti più interessanti ed espressivi del cinema italiano degli anni settanta.

Due grandi pellicole d'autore si accostano alla produzione giovanile di Mario e Fabio, con tre film ironici e dissacranti:

Ore 16:00

Porcile (Italia,1969, 98') Regia di Pier Paolo Pasolini con la collaborazione di Sergio Citti e Fabio Garriba con Pierre Clementi, Franco Citti, Ninetto Davoli, Anne Wiazemsky, Ugo Tognazzi, Marco Ferreri

Ore 18:00

Sbatti il mostro in prima pagina (Italia-Francia, 1972, 83') Regia di Marco Bellocchio con Gian Maria Volonté, Fabio Garriba, Laura Betti

Ore 21:00

I parenti tutti (Italia, 1967,19’) Regia di Fabio Garriba con Fabio Garriba;

(Italia,1970, 16') Regia di Mario Garriba con Fabio Garriba; In punto di morte (Italia, 1971, 60') Regia di Mario Garriba con Fabio Garriba. Pardo d'Oro opera prima al Festival del cinema di Locarno.

Interviene a introdurre l'evento Fabio Norcini, giornalista e storico collaboratore dei gemelli Garriba. L'evento è realizzato in collaborazione con l'associazione culturale EXP, con la Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e con il sostegno di AGSM.

INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI E RISERVATO AI MAGGIORI DI 14 ANNI.

