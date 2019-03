Amnesty International Verona e Arcigay Pianeta Milk ricordano Marielle Franco

Ad un anno dalla morte di Marielle Franco Amnesty International Verona e Arcigay Pianeta Milk Verona organizzano un aperitivo per tenere viva la sua memoria. Venerdì 22 marzo, presso la Locanda degli Scaligeri dalle ore 19.00.

«La notte tra il 14 e il 15 marzo 2018 a Rio de Janeiro venivano brutalmente assassinati Marielle Franco e il suo autista Anderson Gomes, mentre un addetto stampa veniva ferito. Marielle era un’attivista lesbica, nera, e femminista, che si batteva per i diritti umani ed era in prima linea nel denunciare gli abusi della polizia e le esecuzioni extragiudiziali. Era stata eletta nel 2016 nel consiglio comunale di Rio de Janeiro e lottava instancabilmente per difendere i diritti dei giovani nelle favelas e di altre comunità emarginate.

Ad un anno dalla sua scomparsa la comunità internazionale apprende la notizia dell’arresto di due persone sospettate di essere gli autori materiali del duplice omicidio. Sono i primi passi in avanti nell’indagine avvenuti nell’anno trascorso dall’uccisione. Il suo omicidio è un altro esempio dei terribili pericoli che i difensori dei diritti umani devono affrontare in Brasile».