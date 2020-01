Per la rassegna "Canzoni d’Italia" al Teatro Salieri il concerto di Mariella Nava

Venerdì 31 gennaio 2020 alle 20.45, secondo appuntamento della rassegna Canzoni d’Italia della Stagione 2019-2020 del Teatro Salieri di Legnago (VR) con un’artista che ha segnato la storia della canzone italiana d’autore: Mariella Nava, accompagnata dalla Melos Orchestra diretta di Francesco Finizio.

L’esordio di Mariella Nava, i suoi successi passando (Così è la vita, Per amore, Futuro con te e molti altri) da Sanremo e quelli scritti per grandi nomi della canzone come Morandi, Zero, Bocelli, Mango, Dalla e tanti altri.

Inquadrature di storie, canzoni d’amore e fotografie di vita, consegnati non solo alla composizione di eleganti e godibili canzoni, ma anche al racconto della stessa cantautrice che abilmente sa introdurre e spiegare i suoi brani accompagnando il pubblico nel suo intenso mondo musicale. Il tutto nobilmente condito con 15 elementi di un’orchestra che le fa da cornice e ne amplifica l’emozione con colori sonori affidati a ritmica, archi e fiati fusi insieme.

Informazioni e contatti

Tel. 0442 25477

Mail: info@teatrosalieri.it

Web: www.teatrosalieri.it