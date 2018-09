Marco Parente live sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro

"Poe3 is not dead" live: non è un concerto, non una lettura, piuttosto quel lasso di tempo (un'ora circa) in cui lo 'Stato Poetico' la fa da padrone. Non esiste una scaletta organizzata, ma solo oggetti di scena, canzoni, parole e silenzi soggetti alle variabili del luogo-persone-suono. Il risultato dipende dallo spazio che intercorre tra questi 3 elementi. Al momento non trovo altro modo per salire su di un palcoscenico. Usciamo per una sera dalla tirannia dello spettacolo... "



Marco Parente ospite sul Roof Garden, per l'appuntamento più atteso della nostra prima stagione artistica.



Uno dei più originali cantautori della scena indipendente italiana, in un concerto che sarà propedeutico all’uscita del nuovo disco.



Lounge bar dalle ore 18.00

Inizio concerto ore 21.00



Ingresso con prima consumazione € 10,00.



In caso di maltempo il concerto è confermato e verrà eseguito internamente all’hotel.