Marco Masini festeggia 30 anni di carriera con un grande concerto all'Arena di Verona

Nel 2020 festeggia i 30 anni di carriera Marco Masini e da aprile sarà in tour nei principali teatri italiani. Ma per questa eccezionale ricorrenza, Marco Masina si esibirà dal vivo anche a Verona, il prossimo 20 settembre 2020, per un imperdibile concerto in Arena.

Per festeggiare uno degli artisti più rappresentativi del panorama musicale italiano, saliranno sul palco insieme a Marco Masini anche molti colleghi ed amici: Giuliano Sangiorgi, Ermal Meta, Umberto Tozzi, Ambra Angiolini, Luca Carboni, Francesco Renga, Modà, Nek, Gigi D’Alessio, Annalisa, Bianca Atzei, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Rita Bellanza, Arisa.

I biglietti per l’appuntamento all’Arena di Verona (prodotto e organizzato da Friends & Partners) sono disponibili in prevendita per gli iscritti al Fan Club a partire da venerdì 31 gennaio e da sabato 1 febbraio, i biglietti saranno disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali

Informazionie contatti

Biglietti qui: bit.ly/37W4509

Web: https://www.friendsandpartners.it/artisti/marco-masini/30th-anniversary/

Evento Facebook



Info disabili: servizioclienti@friendsandpartners.it