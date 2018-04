In Feltrinelli Marco Damilano autore del libro "Un atomo di verità. Aldo Moro e la fine della politica in Italia"

Lunedì 23 aprile 2018, alle ore 18.00, presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Marco Damilano autore del libro "Un atomo di verità Aldo Moro e la fine della politica in Italia" (Feltrinelli). Dialoga con l'autore Roberto Fasoli.

“ Datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente.” Che cosa ha perso l’Italia con la morte di Moro. Perché i fatti tragici del 1978 spiegano il nostro presente. E il nostro futuro. Via Fani è stato il luogo del nostro destino. La Dallas italiana, le nostre Twin Towers. Il momento che ha cambiato tutto. Nel 1978, l’anno di mezzo tra il ’68 e l’89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo spartiacque di diverse generazioni che cresceranno tra il prima e il dopo: il tutto della politica, gli ideali e il sangue, e il suo nulla. Il sequestro di Aldo Moro ha segnato la fine di una generazione, la sua morte e il tramonto della Repubblica. Marco Damilano torna a quell’istante, per indagare le traiettorie che, a partire da uno dei capitoli più cupi della storia italiana, si sono dispiegate fino a oggi.