In arrivo la 2^ Marcia dell’Alta Lessinia: corsa podistica ludico motoria aperta a tutti

La 2° Marcia dell’Alta Lessinia è una corsa podistica ludico motoria aperta a tutti, che si sviluppa su due percorsi da 6 km e da 12 km tra contrade e sentieri nei dintorni del paese di Erbezzo, in programma sabato 21 luglio 2018 alle ore 17:00, con partenza da via Roma. Siamo in Lessinia, a 1100 mt di altitudine, alle porte del Parco Naturale della Lessinia.



La Marcia è omologata UMV e FIASP. Il tracciato propone per entrambi i percorsi un contesto naturale e rurale veramente suggestivo, che attraversa contrade, pascoli e sentieri nei boschi della Lessinia. Un’occasione sicuramente nuova per godersi una domenica in montagna lontani dal caldo delle città!

I Percorsi

Una marcia tra contrade, pascoli e faggete attorno ad Erbezzo.



Percorso di 6 km – Scarica KML

Dislivello: 375 mt



Percorso di 12 km – Scarica KML

Dislivello: 570 mt

Iscrizioni

Quota con riconscimento 3,00 € / Quota 1,50 € solo ristori / Assicuraz. non tesserati: + 0,50 €

Per i singoli è possibile iscriversi il giorno dell'evento fino alle 17:00, per i gruppi la chiusura iscrizioni sarà sabato 22 luglio alle ore 16,30 (Tel. 320/1494343).

Pacco gara

1 confezione di Frolle al Burro – Forno Bonomi

1 confezione di Sfogliatine Glassate – Forno Bonomi

Gallery