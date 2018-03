Marcello Simoni in Feltrinelli presenta il suo nuovo thriller storico "Il monastero delle ombre perdute"

Giovedì 29 marzo 2018 alle ore 18.00 presso la Feltrinelli in via Quattro Spade 2 a Verona, appuntamento con Marcello Simoni, autore del nuovo thriller storico "Il monastero delle ombre perdute" (Einaudi). Introduce l'incontro Maria Fiorenza Coppari.

Tra giochi di potere, complotti orditi dalla Chiesa, avvelenamenti e segni diabolici sospetti di eresia, l'inquisitore domenicano Girolamo Svampa, torna protagonista del mistero in una Roma secentesca, sotterranea e barocca nel nuovo thriller storico di Marcello Simoni.