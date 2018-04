In Sala Birolli inaugura l'esposizione "La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia"

Sabato 21 aprile alle 18:00 presso Sala Birolli inaugura “La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia” nuova mostra ideata e curata da Federico Martinelli dell’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona.



Con il patrocinio del Comune di Verona, la mostra presenta il lavoro di 10 fotografi (Anna Amodeo, Mara Balabio, Nello Benedetti, Barbara Boni, Serena Bottura Baccarini, Lorenzo Donini, Silvia Gonzato, Andrea Sartori, Patrizia Trevisan, Silvana Veneri), dei pittori Luca Montanti, Maddalena Pezzoli, dell’incisore Stefano Tedeschi e della poetessa Paola Cobelli.



Ancora una volta lo spazio dell’ex macello (accesso da Via Filippini e da via Ponte Aleardi all’interno del più ampio complesso del Centro Botteghe Artigiane), ospita un evento multi disciplinare e multi artistico.



È Martinelli a specificare: si tratta di un incontro simbiotico tra più arti. Portiamo in mostra una selezione delle più comuni arti visive, non per un confronto ma per un vero e proprio abbraccio. Dopotutto lo scopo dell’arte è di emozionare, di scuotere, di far riflettere ma anche di rilassare, divertire e, perché no, di scherzare. Le opere in mostra sono tutto questo: alcune ci invitano all’osservazione più seria e introspettiva, altre ci portano in un mondo di spensierata ironia.



L’esposizione alterna fotografie, pitture e incisioni, affiancando poesie che diventano pretesto per richiamare l’attenzione dell’osservatore sul valore dell’emozione, sull’energia della parola, sulla forza dell’Arte nella comunicazione del messaggio.



Prosegue Martinelli: l’arte è certamente lo strumento che da sempre ha tramandato storia, tradizioni, usanze, pensiero. È uno dei mezzi di comunicazione più potenti ed efficaci che esistano. Basta solo fermarsi e avere il tempo di leggere ciò che abbiamo davanti. Arte che diventa messaggio eterogeno grazie a una nutrita partecipazione di artisti che, ognuno nel proprio campo, e differente per esperienze, formazione ed età ci restituisce il proprio mondo. Che è il mondo di ognuno di noi!



E se di arte si parla, non possono mancare gli appuntamenti pomeridiani e serali che Quinta Parete organizza, gratuitamente, all’interno dello spazio. Si va da laboratori di colore e ceramica, anche per ragazzi e bambini, fino agli origami, alla realizzazione di kimoni, alla lavorazione del cuoio, al racconto dell’importanza dell’arte nella vita di tutti i giorni anche attraverso dibattiti, presentazioni di libri, proiezioni fotografiche.



Conclude Martinelli: sono una decina gli appuntamenti dedicati ai bambini e ai ragazzi. Da loro deve ricominciare quell’interesse per l’arte e per la cultura che ha fatto grande il nostro paese. Con le mani sporche di colore e con le dita tra l’argilla per realizzare affascinanti fischietti a forma di animali o di mani, si potrà girare anche per la mostra, a ispirarsi, a viaggiare liberi con le proprie idee.



La mostra è aperta tutti i giorni dal 22 aprile al 1 maggio dalle 16:00 alle 22:30. Sabato, domenica, 25/4 e 1 maggio dalle 10:00 alle 22:30.



EVENTI LABORATORI E INCONTRI COMPLEMENTARI A INGRESSO GRATUITO



SABATO 21 APRILE

ore 18:00 • INAUGURAZIONE: presentazione della mostra, degli eventi e dei laboratori. Intrattenimento con i giovani prestigiatori Fedex Magician e Luigi Vandelli.

Segue buffet e concerto con il chitarrista e cantante Francesco Fontana



DOMENICA 22 APRILE

10:00 • LABORATORIO: “Origami Land”, origami per bambini con Luca De Giorgi

15:00 • LABORATORIO: “Impariamo a colorare”, con Elena Fassina



LUNEDì 23 APRILE

18:00 • INCONTRO LETTERARIO: “Morire a Marcinelle. Storia di un minatore italiano”,

racconto di Emanuele Corocher

20:30 • LABORATORIO: “Realizzati a mano e con amore: fatti guidare dalla giovane stylist

Lucia Raso nella realizzazione dei kimoni”



MARTEDÌ 24 APRILE

18:30 • INCONTRO LETTERARIO: “Alpinismo, che passione!”, con Stefano Tedeschi

20:30 • PROIEZIONE FOTOGRAFICA: “New York, New York”, di Mara Balabio

21:00 • PROIEZ. FOTOGRAFICA: “I love San Francisco”, di Mara Balabio e Stefano Rossin



MERCOLEDÌ 25 APRILE

10:30 • LABORATORIO: “Origamando”, facciamo gli origami con Gianni e Andrea Ferrarini

15:00 • LABORATORIO: “Fischietti di ceramica”, con Laura Chiavegato

20:30 • BENESSERE: “Qualcosa accade. Arte&massaggi: un collegamento”, con Mirko Sericano



GIOVEDÌ 26 APRILE

17:00 • LABORATORIO: “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella

18:30 • INCONTRO: “Arte e Artifici - La presenza dell’arte nella vita”, con Susanna de Guidi

20:30 • LABORATORIO: “Tamburi sciamanici, tarocchi e meditazione”, con Marco Caliari

VENERDÌ 27 APRILE

17:00 • INCONTRO: “I chirurghi della mano si incontrano. Happy Hand tra scienza e arte”

SABATO 28 APRILE

10:00 • LABORATORIO: “Vietato NON toccare”, attività per bambini con Aribandus

17:00 • LABORATORIO: “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella

18:30 • FILM: “Amerika! - Una storia quasi vera”, un gruppo di giovani menti creative

alle prese con la lavorazione di un film

20:30 • “Dalla pelle al cuore, la lavorazione artigianale del cuoio”, con Cristiano Borotto

21:30 • “L’arte di vestirsi, consigli sull’abbigliamento formale”, con Filippo Dell’Orto

DOMENICA 29 APRILE

15:00 • LABORATORIO: “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella

17:00 • SPETTACOLO: “Le farse dei burattini”, il Teatro dei Burattini di e con Stefano Paiusco

20:30 • SPETTACOLO: “Il teatro nella magia”, di e con Stefano Paiusco



LUNEDì 30 APRILE

18:30 • INCONTRO LETTERARIO: “Come passa il tempo”, i racconti di Edoardopietro Eugenio Ferrari

20:30 • INCONTRO LETTERARIO: “In Poesia”, presentazione silloge di Paola Cobelli

con le letture di Edoardopietro Eugenio Ferrari



MARTEDI 1 MAGGIO

10:00 • “Mani nel colore”, i bimbi dipingono con Licia Massella

