Un manifesto per l'Europa a un bivio della storia: "Radici, Identità e Futuro"

A maggio 2019 gli italiani sceglieranno i propri rappresentanti presso il Parlamento europeo, ma è forte la coscienza che la sola unione monetaria, con l'euro, o l'eventuale unione politica non siano affatto sufficienti se non si riscopre una visione antropologica comune a tutti i popoli europei.

Per favorire la consapevolezza dell'importanza della riscoperta delle radici originarie della civiltà europea, un gruppo di associazioni veronesi e di rilievo nazionale propongono un ciclo di conferenze, come un cammino per riscoprire quei principi che soli possono essere il fondamento della Comune Casa Europea.

La seconda conferenza si terrà venerdì 22 febbraio, ore 20.45, presso l'Auditorium della Banca Popolare di Verona - Banco BPM, Viale delle Nazioni 4, Verona e avrà per titolo:

"INDIVIDUO, SOCIETA' E ISTITUZIONI: UN'ALLEANZA PER IL BENE COMUNE"

Saranno relatori:

Stefano Fontana, direttore dell'Osservatorio Van Thuan

On. Renzo Gubert, sociologo, Università di Trento

Matteo Matzuzzi, giornalista de "Il Foglio"

Bruno Marasà, funzionario del Parlamento Europeo

Modera: Marta Ferronato, Università di Padova.