Mandala poesia e cibo, o dell'arte di stare insieme

Una serata tra arte e cibo, per soddisfare palato, vista e udito, degustando la cucina di Mimma, immersi tra i mandala creati da Elisabetta e le poesie scelte da Laura.



Cinghiale in salmì con polenta + bevanda € 10,00

(in alternativa è possibile avere un primo piatto)

Prenotazioni entro mercoledì 21 marzo 2018, da effettuarsi direttamente presso Mimì Cafè o al nr. 320 186 2625



Mandala di Elisabetta Lucchi

Reading a cura di Laura Ferrin



Vi aspettiamo!