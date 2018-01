Presso il Il Sole D'Oriente la conferenza "Mandala: microcosmo dell'anima"

Il mandala (termine sanscrito che significa cerchio) è un antico disegno simbolico che compare in tempi e culture diverse ed è ormai ben conosciuto anche in Occidente, dove è arrivato attraverso la tradizione spirituale del buddismo tibetano. C. G. Jung, che lo ha introdotto nella psicologia occidentale, lo considera archetipo dell’ordine interiore e simbolo della totalità. Il mandala è una affascinante forma espressiva che non soltanto ristabilisce un ordine precedente, ma persegue anche una finalità creativa, dando origine a qualcosa di nuovo e di unico.

Conferenza

Relatrice: Elisabetta Lucchi

Reading a cura di Laura Ferrin

Presso:

Il Sole D'Oriente - Via XX Settembre 136 - 37129 Verona

Prenotazioni: Riccardo 328 6629705

Informazioni: Elisabetta 349 2322684

Ingresso libero