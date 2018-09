"Mamma mia promotion Day", tour cittadino per gli attori protagonisti del musical in Arena

Giovedì 13 settembre a Verona ci sarà un evento speciale dedicato al musical “Mamma Mia!”, che debutterà in Arena il 29 settembre. Per celebrare la loro prima volta in Arena, i tre attori protagonisti saranno in città per il "Mamma mia protion Day", durante il quale incontreranno il sindaco ma anche il pubblico.

Luca Conticini, Luca Ward e Sergio Muñiz, tre amatissimi del piccolo schermo, saranno in Municipio nel primo pomeriggio dove incontreranno il sindaco Federico Sboarina e presenteranno lo show. Un musical colossale, con un pontile sospeso, 15 mila metri quadrati d’acqua, per portare in scena, per la prima volta sul palco dell’Arena, la trasposizione del musical dei record.

Basato sul libretto originale di Catherine Johnson, il musical racconta una storia di amicizia, amore e coraggio con le celebri musiche degli Abba (Mamma Mia, Dancing Queen e The winner takes it all. La regia di Massimo Piparo ha creato un grandioso allestimento, appositamente pensato per l’Arena di Verona.

Subito dopo, per gli attori, passeggiata in musica per le strade del centro città, fino alla libreria Feltrinelli, dove alle 16 incontreranno il pubblico.