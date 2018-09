Il 31 ottobre va in scena lo spettacolo "Mamma mia che paura" al teatro stimate per la rassegna Famiglie a Teatro. Due bambini decidono di leggere le storie più paurose che ci siano, come Frankenstein, Dracula, il Lupo Mannaro, le Streghe e molte altre. Personaggi che terrorizzano, ma che in fondo sono buoni e soli. Il risultato? Un'avventura con tanti brividi, ma all'insegna del divertimento. Chi sarà il più coraggioso?