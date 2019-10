Show musicale di Halloween per scoprire il più cattivo di Malvagilandia

È una sfida musicale quella che andrà in scena la sera di Halloween al Teatro Stimate di Verona. I più acclamati "personaggi cattivi" di tv e letteratura per l'infanzia si affronteranno a suon di canzoni e condurranno gli spettatori in un mirabolante viaggio nell'oscurità. E i bambini direttamente coinvolti avranno il compito di decretare il vincitore: il Re di Malvagilandia.

Giovedì 31 ottobre, ore 20.30, Teatro Stimate per la rassegna «Famiglie a teatro», con I Muffins giovane quartetto di performers.

I biglietti possono essere acquistati online www.fondazioneaida.it e presso la biglietteria che aprirà alle 18.30. Prenotazione telefonica allo 045/8001471.