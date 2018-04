Torna sul lago di Garda la manifestazione florovivaistica "Malcesine in fiore"

Quest'anno si terrà domenica 29 aprile la seconda edizione di "Malcesine in fiore", manifestazione florovivaistica, che già dal suo esordio, riempirà con tante varietà di piante e fiori Piazza Statuto e i giardini adiacenti grazie all'alta partecipazione di floricoltori provenienti da tutta Italia.



Il centro di Malcesine sarà invaso da una moltitudine di colori e profumi; si potranno acquistare gerani, gigli, fresie, camelie, tulipani e primule, solo per citarne alcune, ma anche piante da interni, da giardino e da frutto e alcune rarità da non perdere. Dalla Sicilia arriveranno le piante di limone e arancio, dalla Toscana azalee e rododendri, e,ancora i Bonsai orientali, le coloratissime rose e le preziose orchidee.



Una delle caratteristiche che contraddistingue la manifestazione è l'attenzione alle tendenze green style; a chi ama coltivare erbe aromatiche in casa, da utilizzare in cucina per preparare gustose pietanze sarà soddisfatto, potrà trovare profumatissime erbe: dal rosmarino al basilico, dal timo al coriandolo, passando per la salvia, la santoreggia e le tantissime varietà di menta.



Tutti i floricoltori presenti sono produttori, pertanto sarà possibile acquistare direttamente da loro, senza ulteriori passaggi che comporterebbero costi aggiuntivi. Inoltre forniranno consigli su come coltivare al meglio le piante da loro prodotte.



La cittadina gardesana, già ricca di fiori, con questa manifestazione afferma il suo particolare splendore, grazie anche alle esposizioni dei floricoltori. Non mancheranno inoltre gli artigiani con prodotti speciali: dagli animali da giardino in ferro battuto ai vasi fatti a mano per contenere le piante, all'hobbistica a tema floreale e bijoux.#



Malcesine in fiore è organizzata da SGP EVENTI, in collaborazione con il Comune di Malcesine.



Per info: Facebook e Istagram @piazzeinfiore

Entrata libera

(Fonte Facebook)