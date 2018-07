In arrivo il "Malcesine Blues Festival 2018" con imperdibili concerti dal vivo, performance e mercatini vintage

Il Malcesine Blues Festival, quest’anno al traguardo della sua decima edizione, si svolgerà a Malcesine il 10 e 11 agosto. Nato nel 2009 per iniziativa del Comune di Malcesine ed organizzato dal 2011 dall’associazione culturale Onde Sonore, con il passare degli anni il festival si è rinnovato nel format passando da concerti a pagamento nel teatro Lacaòr a spettacoli live gratuiti presso i giardini comunali dove tutt’ora si svolge. A corredo del tutto suggestive performance tra i vicoli le piazzette del paese medievale di Malcesine ad opera di buskers provenienti da tutta Italia.

Collocato in uno fra i contesti urbano più belli del lago di Garda, il “Malcesine Blues Festival” si è da subito caratterizzato per il forte legame tra la musica e il paese: i live set itineranti nelle vie antiche del paese e nelle piazze sono tra gli appuntamenti imperdibili dell’estate musicale nella provincia di Verona. Il festival si rinnova costantemente e si ripropone come una vera festa della musica blues con 6 concerti e tante piccole esibizioni itineranti capaci di coinvolgere il pubblico in ogni luogo.

Il Malcesine Blues Festival, nel corso di questi dieci anni, è stato un luogo di crescita musicale e ha portato a nuove amicizie e collaborazioni. Molti i musicisti che, presenti quest’anno sul palcoscenico allestito presso i giardini comunali, sono stati protagonisti di riuscite performance come artisti di strada, facendosi conoscere ed apprezzare dal pubblico e dall’organizzazione. Molte le nuove collaborazioni nate fra gli stessi musicisti, per la nascita di nuove formazioni in esclusiva per i due giorni di musica blues sul lago.

Il primo gruppo che aprirà quest’anno il Malcesine Blues Festival, alle 19.30 presso i Giardini comunali, sarà Mr. Wob & the Canes, che solo l’anno scorso si era esibito per la prima volta per strada; molto fu l’entusiasmo fra il pubblico identificando nel frontman Andrea Mr. Wob Facchin, non solo un bravo musicista e cantante, ma anche un coinvolgente mattatore. Il gruppo nato in un’osteria perduta tra le nebbie della campagna veneta dalle esperienze di tre musicisti che convergono sull’idea di creare un trio di Blues cercando di recuperare quanto di africano, haitiano, misterioso e fuori schema ci sia nel Blues ma nel suo complesso originale, semplice e ricercato nei suoni che non disdicono l’anima a cui si ispira.

A seguire, Carlo Cicchini. Presente lo scorso anno come busker a Malcesine, si presenta quest’anno sul palco con la Be Blues Band, composta da Agnese Mammoli, Daniele Mammoli e Luca Zoccatelli. I quattro musicisti, dopo una lunga esperienza maturata singolarmente, iniziano a suonare insieme nel 2012 uniti dalla passione per il blues ed è come se si conoscessero da sempre. Provengono dalle più svariate esperienze musicali e, oltre al feeling, hanno un filo conduttore che li unisce: l'evidente fantasia e la voglia di sperimentare che inevitabilmente influenza ogni loro approccio alla musica.

A concludere la prima serata del Malcesine Blues Festival sarà la Fabio Marza band, una novità assoluta per il paese melsineo, in una collaborazione con, invece, un abitué del lago come Maurizio “Gnola” Glielmo. La band propone brani originali, in un repertorio che spazia dal blues rurale al rock-blues, dal blues elettrico allo slide, mantenendo un suono corposo e contraddistinto, ma con un tocco di sentimentalismo, nato dalle esperienze e vicissitudini che la Fabio Marza Band ha avuto la fortuna o sfortuna di vivere nel percorso di crescita musicale che li ha ormai portati ad una solida maturità artistica.

Maurizio Fenini, già presente anch’esso nelle passate edizioni del festival in forma di busker, aprirà la seconda giornata del Malcesine Blues Festival in duo con il batterista Ares Cabrini per rivisitare i classici degli anni ’60 e ’70, blues e rock blues, per un groove e un sound che Fenini ha saputo ricercare nel tempo in modo originale e indipendente.

Una novità assoluta sarà la seconda formazione che si esibirà sul palco. Giacomo Cassoni, alias Big Man James. Presente negli scorsi anni (e anche quest’anno) per le strade del paese come busker insieme a Federica Rossi alla batteria e Michele Zanoni al basso, Big Man rappresenta un concentrato di pura energia e simpatia per un blues efficace e genuino. A sorpresa la band ospiterà l’armonicista Nicola Righele, un nome e una garanzia nel settore dell’armonica blues, conosciuto dal pubblico del Malcesine Blues Festival per le sue continue ed eclettiche collaborazioni.

La conclusione dei due giorni melsinei in blues è infine affidata alla rinomata Bayou Moonshiners, per l’occasione in formazione allargata, dove oltre alla collaudata coppia Stephanie Ghizzoni e Max Lazzarin, si esibiranno anche Alessandro Arcuri alla voce e al basso, Corrado Corra alla voce e batteria e Giacomo Scavanini alla voce e trombone. I Bayou Moonshiner nascono nel 2015 con lo scopo di portare lo stile di New Orleans in un vero e proprio never ending tour europeo. Il primo anno è pieno di successi e soddisfazioni, in primis la vittoria dell’Italian Blues Challenge 2016 che li ha visti come rappresentanti italiani all’European Blues Challenge che si è tenuta in Danimarca ad aprile 2017. Il loro spettacolo ha chiuso la prima serata di questo grande evento come un grande successo, con tutto il pubblico profondamente coinvolto sotto il palco e i membri della giuria stupiti dalla loro energia e passione. Max e Steph riprendono ed arrangiano brani che vanno dai tradizionali fino ai più moderni oltre che a proporre brani propri. Sarà facile quindi sentire il più classico dei gospel seguito da un brano inedito o da un tributo. Il tutto condito in un suono e voci perfettamente riconoscibili e originali, speziato e profumato dall’inconfondibile spirito di New Orleans!

L’evento totalmente gratuito, realizzato attraverso il sostegno economico del Comune di Malcesine e la sponsorizzazione di numerose attività commerciali, vedrà anche la partecipazione di diversi musicisti che, durante il pomeriggio di venerdì e sabato, si esibiranno in set acustici in pittoreschi angoli dell’antico borgo medioevale mentre accanto all’area dei concerti sarà allestito un mercatino di artigianato, riciclo e vintage.

Programma

Venerdì 10 agosto dalle 19.30 presso i Giardini Comunali

Mr. Wob & the Canes

Be Blues Band

Fabio Marza feat Maurizio Gnola

Sabato 11 agosto dalle 19.30 presso i Giardini Comunali

Maurizio Fenini Duo

Big Man James Quartet

Bayou Moonshiners

Informazioni

www.malcesinebluesfestival.com

festival@ malcesinebluesfestival.com