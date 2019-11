Presentazione a Sona del libro "Mai Molestin. Mai più violenze"

Martedì 12 novembre ore 18 presso la Sala civica Canonica Vecchia a Sona, in occasione della Conferenza Stampa per la presentazione degli eventi organizzati dal Comune di Sona per novembre, mese dedicato alla violenza sulle donna, verrà presentato il libro "Mai Molestin. Mai più violenze. Scritti di donne sulla violenza e il femminicidio".

Il libro è stato curato e illustrato da Pietro Vanessi e pubblicato da Officina Grafica Edizioni. Si tratta di Scritti e pensieri di 69 donne comuni contro la violenza e il femminicidio intervallati dalla satira di Pietro Vanessi e dalle sue vignette... che non strappano sorrisi!

Ecco quello che scrive Pietro Vanessi: «La richiesta alle autrici è partita da me, un Uomo, ebbene sì, che ho ideato e coordinato l'intero progetto. La "selezione" è stata fatta in termini di "affidabilità" a donne (esclusivamente donne) che ho conosciuto personalmente o sul web e che hanno donato liberamente il loro scritto con liberatoria (ora in mano all'editore). Sono donne che spaziano per età (dai 20 agli 82 anni), collocazione geografica (Dal Veneto al Lazio, alla Calabria e alla Sardegna), status professionale (da professoresse a casalinghe, scrittrici e manager) o coniugale (single, sposate, vedove...) o altro. Non ho volutamente creato divisioni o qualifiche perché ogni donna non si sentisse sminuita per motivi extra-letterari. Ogni donna è stata libera di scrivere la propria testimonianza, in forma di lettera, racconto, poesia o altro, senza imporre guide, l'unico freno è stato sulla lunghezza (non più di una pagina) per ovvi motivi editoriali. Un valore di "testimonianza" più che letterario, ma un valore inestimabile per come 70 donne siano riuscite (alcune per la prima volta) ad esprimersi e a dire la loro, in un libro. Un libro corredato da 35 mie vignette, messe anche per stemperare un po' i toni, visto che da 10 anni difendo e mi batto sulle stesse tematiche sui social e sulle pagine di alcune riviste. Un invito a non tenere per sé momenti o esperienze vissute o raccontate e a condividerle con altre donne, altrettanto sconosciute».

Sarà un dialogo con l'autore e curatore Pietro Vanessi. Verranno letti alcuni testi del libro. Saranno presenti Marisa Mazzi di Isolina e il prof. Maurizio Pozzani, già primario del pronto soccorso di Negrar. Se non potete essere presenti a Sona, ci sono altre tappe del Mai Molestin Tour.

Infromazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/officinagraficaedizioni/