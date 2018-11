Il "Magico Natale" di Peschiera: mercatini di artigianato, solidarietà, musica e spettacoli

Peschiera è un luogo magico dove trascorrere le proprie vacanze. Un luogo perfetto, dove respirare la storia lasciandosi cullare dalla meraviglia del Lago d’inverno. Perché il Natale, a Peschiera del Garda, è magico. Lasciatevi ispirare dal ricco calendario di eventi e iniziative in programma per i freddi mesi di dicembre e gennaio. In occasione delle Festività, Peschiera si trasforma in un villaggio di Natale con chalet di artigianato, prodotti hand made, lavanda, alimentari e idee per i vostri regali, aperti in piazzale Betteloni dal 1° al 18 dicembre tutti i fine settimana e, dal 23 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni. Nella medesima location sarà inoltre aperta – tutti i giorni fino al 6 gennaio 2019 – la pista di pattinaggio su ghiaccio. Entrambe le iniziative sono a cura del gruppo Elko S.n.c.

Dal 1° al 16 dicembre torna anche l’appuntamento con la solidarietà, con il mercatino di Natale per la raccolta fondi a cura della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi Cistica Onlus, nella splendida cornice del Sottotetto della Caserma d’Artiglieria di Porta Verona. Fino al 6 gennaio sarà anche possibile donare indumenti per bambini in buono stato da devolvere ai bambini bisognosi del territorio. L’iniziativa “Bimbi caldi e felici” è promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Territorio, in collaborazione con il Centro Aiuto Vita. Prosegue, inoltre, l’iniziativa benefica “Natale a quattro zampe”, giunta ormai alla sua 3^ edizione. Sarà possibile donare cibo e accessori per animali domestici fino al 6 gennaio.

Ma il Natale di Peschiera del Garda è anche musica, spettacoli e intrattenimento pensato per grandi e piccini. Tutti i fine settimana di dicembre, le strade del centro storico si animeranno di angoli musicali con artisti e musicisti professionisti, esibizioni di cori natalizi in piazzetta San Marco e spettacoli di trampolieri itineranti tra le vie. L’animazione per i bambini è affidata al gruppo clown dottori “Vivere a colori”, attivi a fianco della pista di pattinaggio. Veramente numerose le iniziative pensate per il Natale dei più piccoli: da “Aspettando Santa Lucia” in Palleria sede del Gruppo Alpini, alle “Letture sotto l’albero” nella Biblioteca Comunale, passando per spettacoli teatrali ad hoc per celebrare le Festività – “Il Canto di Natale” nel Teatro Parrocchiale di San Benedetto – e i burattini tradizionali nel Teatro Parrocchiale di San Martino. E per finire anche il battesimo della sella. Ricordiamo che tutti gli spettacoli, promossi dall’Assessorato alla Cultura, sono a ingresso libero e gratuito.

Il Natale a Peschiera non è mai stato così ricco. In programma, infatti, mostre ed esposizioni d’arte che si caratterizzano per la capacità di coniugare mirabilmente tradizione e innovazione, passato e presente. Dall’8 dicembre saranno infatti visitabili – a ingresso libero e gratuito – la mostra di presepi e sculture in legno in Porta Brescia e l’esposizione d’arte dedicata alla follia, al tema del sogno e del mondo onirico “Furere”, a cura di MV Eventi nelle sale della Palazzina Storica. A queste si affianca il tradizionale presepe subacqueo – attrazione che da sempre calamita l’interesse di visitatori provenienti da ogni dove –, a cura del Sub Club Peschiera, visibile da Ponte San Giovanni nel Canale di Mezzo.



Il Natale trova il suo culmine nella Nascita di Gesù, che Peschiera celebra con la tradizionale posa del bambino nella mangiatoia situata nelle acque del Canale di Mezzo e la concomitante sfilata delle imbarcazioni, nella sera della Vigilia di Natale.

Infine, Peschiera si prepara ad accogliere il nuovo anno con un altrettanto ricco cartellone di eventi. Il 31 dicembre con l’imperdibile “Peschiera col Botto”, a cura dell’Associazione “Vecchia Guardia”, cui seguirà lo spettacolo pirotecnico della mezzanotte e, il 1° gennaio 2019, con il consueto Concerto Gospel di Capodanno. Entrambi gli eventi si terranno nel Palatenda al Porto Centrale. In programma, invece, per il 6 gennaio 2019, il tradizionale Concerto dell’Epifania a cura della Banda Musicale Cittadina di Peschiera del Garda, al Palazzetto dello Sport.

PER INFORMAZIONI: www.comunepeschieradelgarda. com - www.tourismpeschiera.it