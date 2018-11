Mercatini, presepi, spettacoli e giochi: è la magia del Natale a Bussolengo

Natale è il paese illuminato, il profumo di frittelle e cioccolata nell’aria, la piazza piena di bambini che giocano e consegnano letterine di speranza, i cuori aperti a dare e ricevere amore…. in una parola è "magia". E chi ama la magia del Natale quest’anno deve andare a Bussolengo! Sì, perché piazza XXVI Aprile diventa il palcoscenico di un teatro magico con la sua pista da pattinaggio, la giostra cavalli e le tipiche casette in legno del villaggio natalizio.

Ma a Bussolengo quest’anno c’è una curiosa novità. Babbo Natale ha deciso di arrivare in Funivia! Lui arriverà sabato 15 dicembre con i suoi Elfi e aspetterà i bambini per raccogliere le loro letterine, e la sua funivia rimarrà in Piazza fino al 6 gennaio, quando rientrerà in Lapponia. Una vera Funivia che diventa la casa di Babbo Natale merita sicuramente tante fotografie da condividere sui social network. Eventi Bussolengo, la pagina dedicata agli eventi di Bussolengo, lancerà l’hashtag #babbonataleinfunivia per far esprimere la creatività di grandi e piccini e immortalare questo momento magico.

Ogni fine settimana ci saranno tantissimi eventi. Laboratori per bambini, perché il Natale è soprattutto la loro festa, cori di voci meravigliose e spettacoli di danza anche sulla pista di pattinaggio. Le chiese del paese risuoneranno di musica natalizia, con voci emozionanti che si cimenteranno nei canti tradizionali per concludere con il grande concerto di Natale dell’orchestra Mito’s che si terrà nella chiesa di Santa Maria Maggiore, domenica 23 dicembre alle 20:30.

L’inaugurazione de “La Magia del Natale” avverrà sabato 8 dicembre. Nelle vie del centro ci sarà il Mercatino degli Artigiani, una fantastica occasione per acquistare i primi regali di Natale. Tanti oggetti meravigliosi e rigorosamente artigianali. Alle 11 del mattino verrà inaugurata la Mostra dei Presepi al Chiostro del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso. Per le vie del centro ci sarà anche Santa Lucia a distribuire caramelle a tutti i bimbi.

Quando comincerà a fare buio non te ne andare! L’inaugurazione entra nel vivo e tutte le luci della Piazza finalmente si accenderanno per dare il benvenuto al magico periodo natalizio. A festeggiare con noi ci saranno anche le mascotte Teddy, Prezzemolo e Baldo! Sabato 15 e domenica 16 arriva il Mercato del Forte: Boutique a cielo aperto. Un’altra splendida occasione per gli ultimi regali!

E per i bambini? Per loro a Bussolengo ci saranno tanti divertimenti! Laboratori di cantastorie, spettacoli comici, di clowneria e di bolle di sapone. E per salutare tutti insieme il nuovo anno…grande festa in Piazza XXVI Aprile con la musica di Zocca DJ e Andrea Fasoli DJ e food truck per dilettare il palato. Infine per salutare il magico periodo natalizio come da tradizione, domenica 6 gennaio alle ore 19:00, presso la sede Gruppo Alpini di Bussolengo, ci sarà il classico "Bruiel dell'Epifania".

Il programma completto

Sabato 8 dicembre

ore 9:00 – 18:00 Mercato degli Artigiani: “Il Regalo di Natale”

ore 11:00 Inaugurazione Presepi nel Chiostro - tradizionale rassegna dei presepi presso il Chiostro Francescano del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso - Via Ospedale.

- tradizionale rassegna dei presepi presso il Chiostro Francescano del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso - Via Ospedale. ore 15:00 – 18:00 Assistenza, sulla pista di pattinaggio, dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Ice Club Lessinia - Piazza XXVI Aprile. Sempre in Piazza XXVI Aprile Santa Lucia incontra i bambini.

ore 16:30 Inaugurazione de “LA MAGIA DEL NATALE” A Bussolengo con le mascotte Prezzemolo e Baldo e a seguire spettacolo musicale con il coro Damavoci Gospel Singers - Piazza XXVI Aprile.

Domenica 9 dicembre

ore 9:00 – 18:00 Mercato degli Artigiani “Il regalo di Natale”

ore 10:00 – 16:00 Esibizione dei Madonnari in Via Mazzini

ore 15:00 - 18:00 Visita Guidata alla Chiesa di San Valentino. Assistenza in pista di pattinaggio. Spettacolo musicale di Natale: Bayou Moonshiners: duo con pianoforte e due voci nel tipico stile di New Orleans, Coro la Rocca di Garda e Coro la Resela.

A San Vito al Mantico

ore 15:00 animazione e giochi per bambini – salone parrocchiale

ore 16:00 Film per bambini - salone parrocchiale

ore 18:00 Santa Lucia incontra i bambini – parco parrocchiale

Sabato 15 dicembre

ore 9:00 – 18:00 Mercato del Forte

ore 14:00 – 15:00 Spettacolo sul ghiaccio con i piccoli dell’ASD Lessinia

ore 15:00 – 18:00 Babbo Natale e i suoi Elfi arrivano in Funivia, per raccogliere le letterine (in collaborazione con Confcommercio Verona) Mostre d’arte Spettacolo Musicale di Natale: I Cantori de la Val, I Chitarrissimi, le Corde Celtiche e gli Albam Fuam

ore 16:00 - 18:00 Assistenza sulla pista da pattinaggio e spettacoli dimostrativi degli atleti dell’Asd Glacies

ore 20:30 Concerto di Natale - Chiesa parrocchiale San Giovanni Battista di San Vito al Mantico

Domenica 16 dicembre

ore 9:00 – 19:00 Mercato del Forte

dalle 15:00 alle 18:00 Visita Guidata alla Chiesa di San Valentino e Laboratori per bambini

ore 16:00 – 18:00 Assistenza in pista e spettacoli dimostrativi degli atleti dell’Asd Glacies. Mostre d’arte e spettacolo natalizio: Le voci di Malcesine – Coro Piccole Dolomiti – Voce dei Colli e danza con la Scuola Bouquet

ore 17:30 Concerto di Natale del Corpo Bandistico Città di Bussolengo – Hotel Montresor Tower sala Aida

Giovedì 20 dicembre

ore 16:00 Lanternata degli alunni delle scuole primarie

Sabato 22 dicembre

ore 9:00 - 18:00 Mercato degli Artigiani “Il regalo di Natale”

ore 15:00 – 18:00 Spettacolo comico e di clowneria. Trucca bimbi e giocoleria in Piazza XXVI Aprile. Spettacolo itinerante con i palloncini in Via Mazzini. L’Elfo e le bolle di Sapone. Spettacolo musicale di Natale: coro Costabella

ore 20:30 Concerto Corale Cantando il Natale - Chiesa di Santa Maria Maggiore

Domenica 23 dicembre

ore 9:00 – 18:00 Mercato degli Artigiani “Il regalo di Natale”

ore 14:30 – 17:30 Ludobus: giochi in legno. Trucca bimbi e giocoleria in Piazza XXVI Aprile. Spettacolo itinerante con i palloncini in Via Mazzini. L’Elfo e le bolle di Sapone

ore 20:30 Concerto di Natale con il Coro e l’Orchestra MITO’S, diretti dal M° Pietro Salvaggio - Chiesa Santa Maria Maggiore

Lunedì 31 dicembre

ore 19:00 Brindiamo insieme al nuovo anno in Piazza XXVI Aprile, con food truck in piazza e musica con Zocca DJ e Andrea Fasoli Dj

ore 20:00 Veglione di San Silvestro – Circolo Anziani Fenalc

Domenica 6 gennaio

ore 16:00 film per bambini - salone parrocchiale San Vito al Mantico

ore 18:30 Presepe vivente – parco parrocchiale San Vito al Mantico

ore 19:00 El Bruiel de la Vecia - Sede Alpini di Bussolengo

ore 19:00 El Bruiel de la Vecia – quartiere Ca’ Filippi

ore 19:00 El Bruiel de la Vecia – parco parrocchiale San Vito al Mantico

ore 21:30 premiazione del miglior Presepe - salone parrocchiale S. Vito al Mantico

Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio e Giostra Cavalli aperti ogni giorno

Mostra dei Presepi presso il Chiostro del Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso dall’8 dicembre al 6 gennaio, in via Ospedale 12, dalle ore 9:00 alle ore 11:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00