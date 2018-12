La magia di Harry Potter nella mostra "Tra luce ed ombra"

Sono già passati 20 anni dall’uscita del 1° libro della saga di Harry Potter.

Per festeggiare il successo planetario dei sette romanzi fantasy, la 4a Circoscrizione propone la mostra "Tra luce e ombre", aperta al pubblico da sabato 22 dicembre alla Galleria del Centro Culturale “6 maggio 1848” in via Mantovana 66.

I pannelli esposti ripercorrono la saga attraverso i suoi principali valori, dall’importanza dell’amicizia alla lotta tra bene e male. La mostra, aperta a tutti con ingresso gratuito, è realizzata dalla 4a Circoscrizione in collaborazione con l’Associazione Family Happening.

L’esposizione sarà aperta al pubblico: sabato 22 dalle 10 alle 12, domenica 23 dalle 16 alle 18, giovedì 27 dalle 10 alle 12, venerdì 28 dalle 16 alle 18, sabato 29 dalle 10 alle 12, e domenica 30 dalle 16 alle 18.

Inaugurazione sabato 22 alle ore 11.