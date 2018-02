Madman incontra il pubblico in Feltrinelli e firma le copie del nuovo album "Back Home"

Sabato 10 febbraio 2018, alle ore 15.00 presso la Feltrinelli Express in Piazzale XXV Aprile alla Stazione Porta Nuova di Verona, Madman incontra il pubblico e firma le copie del nuovo album "Back Home". Per avere l'autografo, acquista il disco alla Feltrinelli e ritira il pass* che dà accesso al firmacopie (*un pass per ogni cd acquistato fino a esaurimento).

Dopo i numerosi successi da solista e in coppia con Gemitaiz, Madman torna con un nuovo album in studio, dal titolo Back Home.

Back Home è il ritorno a casa di un extraterrestre, come suggerisce la copertina del disco, 12 tracce intense che comprendono la spaccaclassifiche “Trapano”, tra i brani più ascoltati su Spotify e certificato oro da Fimi/GfK Italia un mese dopo la sua uscita. Non mancheranno rime serrate, flow inconfondibile e liriche ricercate, in pieno stile Madman.