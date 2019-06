Maddalena Cavalleri in Feltrinelli presenta il suo romanzo "Un kepì comprato al volo"

Mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Quattro Spade 2 a Verona,si terrà l'ncontro con Maddalena Cavalleri in occasione dell’uscita del suo romanzo d’esordio "Un kepì comprato al volo" (Castelvecchi). Interviene Gaia Guarienti.

Un kepì comprato al volo è il delicato romanzo d'esordio dell’autrice veronese Maddalena Cavalleri. La storia di una ragazza e del suo intenso percorso alla scoperta di se stessa.