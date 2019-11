Musica live al Mad 'In Italy durante il fine settimana l'8 e il 9 novembre 2019

Situato non lontano dall’uscita autostradale A4 di Verona Sud, via Ciro Ferrari 11, MAD'IN ITALY è uno dei più’ vivaci locali veneti. Famoso per aver riportato in auge la live music a Verona, il Mad' in Italy esprime attraverso la propria cucina, il proprio bar e la propria musica, il fascino, l’eleganza, l’amore e la passione che rappresentano l’Italia, ma con un pizzico di follia.

VENERDì 8 NOVEMBRE

LIVE MUSIC

IL DIAVOLO E L'ACQUA SANTA

Il Diavolo & l'Acqua Santa prende vita nel 2013; in dicembre, la band si esibisce sul palco di Piazza del Popolo a Pesaro, per festeggiare il Capodanno.

Nel 2014, registra un disco di cover dal titolo “Forse ho preso un blues”. Per un anno, il quartetto sarà impegnato in un tour promozionale in Italia e in Germania.

Nel 2015, partecipano alla 16° edizione del Summer Jamboree – Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni ‘40 e ‘50, che si svolge in agosto, a Senigallia. In ottobre, suonano da headliner all'interno dell'evento Wanna be Americano – Back to the 50’s, organizzato e promosso dal Comune di Rimini. Prosegue l’intensa attività live. Per due anni consecutivi (2015 e 2016), sono ospiti del CaterRaduno di Rai Radio2, una settimana di storie, musica e cultura condotta dai dj di Caterpillar, in diretta da Piazza Roma a Senigallia. Dal Foro Annonario della cittadina marchigiana, eseguono inediti tratti dal loro secondo lavoro in studio, “Sono un fetente ma mi piace da morir”, del 2015. Featuring d’eccezione dell’esibizione: Neri Marcorè. L’attività dal vivo non si ferma: la band suona nelle principali città italiane. A partire dal 2017, decolla il tour “The Italian Job”, una serie di concerti nelle realtà più attive e interessante d’Europa. Nel mentre, il Diavolo e l’Acqua Santa scrive e registra il suo nuovo disco.

DJ SET

DJ BOBO

Dalle 00.30 ci sarà il nostro Bobo Deejay a continuare la notte del Mad' in Italy!

SABATO 9 NOVEMBRE

LIVE MUSIC

Mascalzoni Latini - Reggaeton URBAN LATIN BAND - ( COVER 360°) Robbie Williams, Vasco, Jovanotti, Ligabue, Maroon5, Gustavo Lima, Ricky Martin, Max Pezzali, Negramaro, Michel Telò... tutto in un'unica scaletta! Ecco la nuova macchina artistica del divertimento: attrezzatura all'avanguardia, esperienza e professionalità, permettono alla band di affrontare ogni tipologia di evento o locale anche senza l'ausilio di tecnici e strumentazioni esterne. Un palco e l'impianto audio del locale bastano per offrire un viaggio nella migliore musica pop dance di tutti i tempi eseguita da musicisti e cantante di alto livello. La scelta vincente per ogni evento di sicuro successo.

DJ SET

DJ MOOLS

Da 00.30 ci sarà il nostro Mools DJ, fresco della sua hit "All I Need Is Komodo" a infuocare il sabato del Mad' in Italy Verona.

Informazioni e contatti

Ingresso a pagamento: UOMO: 10 euro compreso long drink - DONNA: 5 euro compreso soft drink.

Orari:

Apertura ore 21

Live set ore 22.30

Dj set ore 0.30

Chiusura ore 03