Musica live al Mad 'In Italy durante il fine settimana

Situato non lontano dall’uscita autostradale A4 di Verona Sud, via Ciro Ferrari 11, Mad 'In Italy è uno dei più’ vivaci locali veneti. Famoso per aver riportato in auge la live music a Verona, il Mad' in Italy esprime attraverso la propria cucina, il proprio bar e la propria musica, il fascino, l’eleganza, l’amore e la passione che rappresentano l’Italia, ma con un pizzico di follia.

FROM: LIVE TO: DISCO

VENERDì 11 OTTOBRE

LIVE MUSIC

OXXXA

Il progetto OxxxA nasce a Milano, nel momento stesso in cui l'intrattenimento musicale diventa parte integrante delle serate degli Italiani. Nel corso degli anni la Band riscuote sempre più consensi da parte del pubblico e della critica di settore, consolidandosi come una delle più apprezzate realtà nel panorama della musica live in Italia. Sul palco i componenti interagiscono tra loro con affiatamento pluriennale, dando vita a uno spettacolo energico e sinergico, e proponendosi come obiettivo principale il massimo coinvolgimento del pubblico.

Il vasto repertorio è composto rigorosamente dalle più grandi hit della musica internazionale e italiana, passate e attuali, interpretate e arrangiate con un sound potente e personale, sempre all'avanguardia.La cura dei particolari sonori e visivi hanno creato un vero e proprio OxxxA-Style nella maniera di fare cover, stile che rappresenta oggi un vero punto di riferimento nel settore dell'intrattenimento live.L'evoluzione degli OxxxA e dello show proposto è continua, tanto da portare con l'OxxxA Reloaded Tour (ORT - 2013) a una vera e propria rivoluzione del concetto di cover band e live music.Con ORT - 2013 gli OxxxA portano il live-show in una dimensione futuristica fatta di sound elettronico, spettacoli interattivi di luci, laser e fuochi d'artificio. A completare l'insieme di questo spettacolo visivo ci sono la perfomance di pole-dancers e l'arrivo sul palco di un vero e proprio ospite dal futuro, chiamato OxxxAtron: un robot alto tre metri, imponente e luminoso, dotato di laser e armi spaziali!

Continui cambi di palco, di strumentazione e di frontman accompagnano il pubblico in un viaggio nel divertimento senza sosta, sorprendendo in ogni frangente.Davide Floris alla voce, Giorgio Besana alla batteria, Alessandro Zaccheroni alle tastiere, Juri Bomparola al basso e Vanny Buccoliero alla chitarra danno vita allo show degli OxxxA: una macchina del tempo musicale, proiettata verso il futuro!

DJ SET

DJ MATTHIA GUERZONI

Mathia Guerzoni dj dalle 00:30 animerà la notte del Mad' in Italy con il suo magico dj-set!

MAD' ABOUT YOU

SABATO 12 OTTOBRE

LIVE MUSIC

RIFLESSO

I Riflesso nascono nell'estate 2003 dall'unione di 5 musicisti noti nel panorama cover italiano grazie a molti anni di esperienza e show nei più prestigiosi locali del nord Italia.

I componenti dei Riflesso sono Damiano Pizzoli alla batteria, Stefano Casini alle tastiere, Matteo Toso alla chitarra, Filippo Grandini alla voce e animazione, Mirco Sereni al basso e percussioni. Lo show dei Riflesso si può definire assolutamente esplosivo, ricco di animazione e momenti di musica e spettacolo sicuramente non riscontrabili nell'immagine delle tradizionali coverband. Il loro repertorio è definibile come una vera e propria esplorazione musicale andando così a scegliere brani che spaziano dalle più attuali e famose hit radiofoniche a medley di evergreen italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica, attraversando vari generi, dal rock allo ska, dal pop italiano alla dance, partendo dagli anni 60 fino ad oggi senza però mai finire troppo nello scontato e pensando esclusivamente a trasmettere al loro pubblico l'adrenalina e il divertimento per farli ballare, cantare e saltare dall'inizio alla fine dello show. Non perdete l'occasione di venirci a trovare, sicuramente non rimarrete delusi!

DJ SET

DJ MOOLS

DJ MOOLS con il suo dj-set inconfondibile continuerà a farvi ballare fino a mattina.

Informazioni e contatti

Ingresso a pagamento: UOMO: 10 euro compreso long drink - DONNA: 5 euro compreso soft drink.

Orari:

Apertura ore 21

Live set ore 22.30

Dj set ore 0.30

Chiusura ore 03