Musica live al Mad 'In Italy durante il fine settimana

Situato non lontano dall’uscita autostradale A4 di Verona Sud, via Ciro Ferrari 11, Mad 'In Italy è uno dei più’ vivaci locali veneti. Famoso per aver riportato in auge la live music a Verona, il Mad' in Italy esprime attraverso la propria cucina, il proprio bar e la propria musica, il fascino, l’eleganza, l’amore e la passione che rappresentano l’Italia, ma con un pizzico di follia.

FROM: LIVE TO: DISCO

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

Una delle coverband più famosa nel panorama nazionale sta per arrivare per la prima volta sul palco del Mad, gli Explosion Band vi aspettano.

LIVE MUSIC

Explosion Band

Uno spettacolo senza pause in cui le migliori Hit dance (e non solo) che ci hanno fatto scatenare dagli anni 70 fino ad oggi sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d'abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto tanto coinvolgimento: Vi sarà impossibile stare fermi!

Uno show ad altissimo tasso d'energia in cui le splendide voci di Elisa e Alex si alternano con quelle sorprendenti di Bat, Byron e Dario creando un impatto vocale straordinario.

DJ SET

DJLUCA FREGONESE

Dopo lo show che ci proporrà l' Explosion Band ci sarà Luca Fregonese DJ ad animare questa Mad' Night con un suo emozionante dj-set!

FROM: LIVE TO: DISCO

SABATO 2 NOVEMBRE

LIVE MUSIC

SISMICA

I Sismica Andrea e Davide presentano la serata Reggaeton dedicata alle donne

Uno spettacolo energico, coinvolgente e innovativo per ballare e cantare fino allo sfinimento creando l'atmosfera di una vera e propria Discoteca nella tua festa . Le migliori hits Reggaeton del momento alternate alle hits della classifica mondiale!



DJ SET

DJ MATHIA GUERZONI

Dopo il live Mathia Guerzoni dj , continuerà a farvi divertire con un dj-set inconfondibile.

Informazioni e contatti

Ingresso a pagamento: UOMO: 10 euro compreso long drink - DONNA: 5 euro compreso soft drink.

Orari:

Apertura ore 21

Live set ore 22.30

Dj set ore 0.30

Chiusura ore 03