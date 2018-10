Al Teatro Alcione di Verona va in scena lo spettacolo "Macondo"

"Macondo" è un spettacolo che coniuga la tecnica dell’Autoteatro con un sound design binaurale, una colonna sonora originale e complessa e un testo poetico per creare un esperienza teatrale unica.

Scegliendo tra quattro livelli di partecipazione - principianti, intermedi, avanzati ed eroi - gli spettatori vengono coinvolti con un ruolo diverso nella storia che diventa palpabile davanti ai loro occhi. Ti ricordi la trama? La ruota della fortuna si è messa in moto e solo il Matto crede di poterla fermare. Si tuffa di testa verso gli abissi. L’Eremita, il Sole e la Morte sono già state pescate dal mazzo. Il Mago sta a guardare, mentre l’Impiccato dorme, come i gatti... con un occhio aperto.

"Macondo" prende vita per 50 minuti in su un palco vuoto, assumendo la forma delle persone che lo popolano di volta in volta, guidate da un destino inesorabile.

Posto unico non numerato 12 euro / Ridotto 10 euro

MACONDO

Scritto e diretto da Silvia Mercuriali

Con: Susanna Dalcielo, Fabrizio Matteini, Marco Nanetti, Andrea Foa, Gemma Brockis, Silvia Mercuriali e Stella Pecollo.

Musiche originali di Tommaso Perego

Tradotto da Marina Mercuriali

Video work Suzanne Dietz

Co-prodotto da New Theatre Royal Portsmouth

Finanziato dall’ Arts Council of England

Versione Italiana co-prodotta da Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona

www.silviamercuriali.com

(fonte Teatro Nuovo)