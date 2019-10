Teatro del Buratto apre la Fucina dei Piccoli con lo spettacolo "Lupi buoni e tori con le ali"

Riparte la Fucina dei Piccoli, la rassegna di teatro e musica per bambini e famiglie di Fucina Culturale Machiavelli. La prima data è quella di domenica 3 novembre alle 16.30, con Teatro del Buratto, compagnia storica che fa del teatro una missione civica e sociale, che porterà in scena lo spettacolo "Lupi buoni e tori con le ali", nel teatro di via Madonna del Terraglio 10 a Verona.

Come di consueto, la storia si riferisce all’infanzia, ma ha una valenza spendibile in ogni età: si rivolge al complesso processo di presa di coscienza di sé, e lo fa attraverso diversi personaggi: un toro che vuole volare, un lupo che non vuole essere cattivo o una coccinella che non ne può più di portare fortuna. Attraverso i mezzi attoriali, ma anche il teatro di figura e video in stop motion, si staglia sul palco un mondo di catalogazione, entro cui ogni essere di questo universo fantastico è descritto attraverso un ruolo, e una precisa funzione. Come fuggire a tutto ciò? La risposta è dentro di noi, attraverso la conoscenza della nostra vera natura, che si svolgerà nel nostro personale percorso di vita.

La morale è che nessuno è uguale agli altri, ed è bello così. Teatro del Buratto è una compagnia attoriale fondata nel 1975 e che ha alle spalle oltre quarant’anni di esperienza nel teatro dedicato all’infanzia. Con la missione di una ricreazione di “teatro totale”, e di ricerca artistica in molti diversi ambiti.

Lo spettacolo, consigliato per bambini dai 4 ai 10 anni, è stato realizzato con la consulenza psicologica della dott.ssa Simona Adelaide Martini. Ingresso 6,50 euro sopra i 10 anni, 6 euro sotto i 10 anni. Pacchetti promozionali e abbonamenti acquistabili in teatro e online. Biglietti acquistabili in e-commerce su www. fucinaculturalemachiavelli.com e direttamente in teatro da un’ora prima dello spettacolo.

La nuova stagione FAME di Teatro di Fucina Culturale Machiavelli, che è resa possibile grazie al contributo di Fondazione Cariverona, Fondazione Zanotto, Fondazione Cattolica. Ne sono sponsor Banca Mediolanum, Naturasì, AGSM, Parco Natura Viva, Pilates Più.

Appuntamento il 3 novembre alle ore 16.30

Lupi buoni e tori con le ali di Teatro del Buratto presso Teatro di Fucina Culturale Machiavelli in via Madonna del Terraglio 10, Verona.

Web: www. fucinaculturalemachiavelli.com