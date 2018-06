Sul lungolago di Garda la 13^ edizione del Campionato Italiano dei Corpi Dipinti

In arrivo la 13^ edizione del Campionato Italiano dei Corpi Dipinti, è l'evento più importante in Italia di quest'arte che sta trascinando tutto il movimento artistico sempre più in alto, grazie anche alla sinergia con i tanti altri contest che stanno crescendo.

Il festival si terrà in una location stupenda, in riva al lago, nella nuova capitale italiana del Bodypainting, Garda, la cittadina che dà il nome al più grande bacino lacustre della penisola.

Una kermesse artistica che dal 2018 apre anche agli artisti stranieri. Nelle singole categorie, vi saranno infatti appositi trofei che si affiancheranno ai titoli di campioni italiani che verranno assegnati nei tre giorni.

Il programma completo della manifestazione.

