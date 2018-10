Al Teatro Santa Teresa l'esplosivo e scoppiettante spettacolo "Lunga vita al Re Bemolle!"

Torna a Verona, sul nuovissimo palco del Teatro S.Teresa, l'esplosivo e scoppiettante spettacolo della compagnia Cantieri Invisibili:

"Lunga vita al Re Bemolle!" per la regia di Alberto Bronzato;

con Andrea de Manincor, Matteo Spiazzi, Alberto Bronzato;

e i musicisti Max Rizza, Claudio Moro, Pietro Jeff Corsi, Luca Pighi

Disegno luci : Francesco Bertolini

Fonica: Andrea 'Pine' Pineda

SABATO 13 OTTOBRE ORE 21.15 - Un excursus nel teatro leggero italiano e nel mondo del varietà, dove il comico, la spalla, la macchietta, il fine dicitore, il cantante da café chantant vengono evocati e rievocati in maniera quasi sciamanica, come se si trattasse di un rito propiziatorio per stemperare il caldo estivo attraverso le “freddure” e le risate. Un’orchestrina d’eccezione accompagna lo svolgersi dello spettacolo. Cabaret classico, s’intende,

quello che forse sta scomparendo dal nostro immaginario; non un operazione filologica ma un modo per reinterpretare e riscrivere alcuni classici della risata all’italiana.

