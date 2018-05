Anche a Verona è in arrivo la "Lunga Notte delle Chiese"

È ormai tutto pronto per la “Lunga Notte delle Chiese”, la prima notte bianca a svolgersi all’interno dei luoghi di culto della città, in cui si fondono insieme cultura, arte, musica, teatro, in una chiave di riflessione e spiritualità. Venerdì 8 giugno 2018 saranno ben 17 le Diocesi italiane dal Veneto alla Sicilia e fino in Sud America a partecipare. Più di 40 chiese apriranno le proprie porte a tantissime iniziative diverse.

Tutto gratuito a ingresso libero. Un’occasione per tutti, religiosi e non, per partecipare ad un evento suggestivo ed eccezionale, di grande coinvolgimento, perchè in questa occasione sarà possibile visitare i luoghi sacri delle nostre città in una veste sicuramente originale.

Diocesi partecipanti a Verona: Duomo San Giovanni in Fonte.