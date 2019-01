Una domenica "Lunatica" alla Fucina dei Piccoli per la rassegna dedicata ai bambini

Per la rassegna di teatro per bambini e famiglie La Fucina dei Piccoli, va in scena domenica 3 febbraio alle 16.30 "Lunatica". Uno spettacolo di Scarlattine Teatro, compagnia di Campsirago nata nel 1998, sulla capacità dei bambini di inventarsi storie e di sognare. Biglietto unico €7 acquistabile da Boxoffice o in teatro il giorno stesso.

Domenica 3 febbraio alle 16.30, nel teatro di via Madonna del Terraglio 10 a Verona, Scarlattine Teatro porterà in scena Lunatica, spettacolo in rima per bambini e famiglie della rassegna La Fucina dei Piccoli.

Di e con Anna Fascendini, è la storia di una bambina, Lunatica, che racconta del suo sogno: dormire sulla luna e osservare il mondo da una diversa prospettiva. Incontrare personaggi, e imparare, partendo per mille voli pindarici in un universo di storie. Un teatro fatto di pochi elementi e di leggerezza dei gesti.

Scarlattine Teatro è un progetto di teatro nato nel 1998 dall'incontro di Anna Fascendini e Giulietta Debernardi, con alle spalle un progetto di lavoro in Kossovo e una attività di residenza e formazione presso il progetto Campsirago Residenza.

Ingresso unico €7, gratuito per i bambini sotto i 3 anni. Biglietti acquistabili in prevendita online da Boxoffice e in via Pallone 16, Verona, oppure direttamente in teatro in via Madonna del Terraglio 10 a partire da un'ora prima dello spettacolo. Info su www.fucinaculturalemachiavelli.com e biglietteria@fucinaculturalemachiavelli.com