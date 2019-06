Luna Park e fuochi d'artificio per la 306^ Fiera dei Santi Pietro e Paolo a Villafranca

Torna l'avvenimento clou di Villafranca di Verona, la Fiera di S.Pietro che prenderà il via dal 21 giugno e durerà fino al 1° luglio 2019 per la sua 306^ edizione.

Per una settimana Villafranca diventa un polo di attrazione non solo per iI Veronese ma anche per le vicine province di Brescia e Mantova. Una Fiera che affonda le proprie radici addirittura all'epoca della Serenissima. Le prime notizie certe di questa rassegna risalgono al 1714. In quell' anno al tradizionale mercato del mercoledì mattina, venne aggiunta anche la sagra in occasione del 29 giugno, festa dei patroni SS. Pietro e Paolo.

Si trattava di un grande mercato in occasione di una festa religiosa, concesso per superare il grave periodi di crisi. La Fiera nel corso degli anni si è evoluta, perdendo la caratteristica iniziale di mercato del bestiame e diventando una rassegna di prodotti commerciali, artigianali e industriali. Il tutto condito con spettacoli, manifestazione culturali e sportive, luna-park e fuochi d'artificio.

(fonte Facebook Fiera Santi Pietro e Paolo)