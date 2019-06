Il grande pianista e compositore Ludovico Einaudi in concerto al Teatro Romano

Il grande pianista ed eclettico compositore Ludovico Einaudi sarà protagonista di un imperdibile concerto a Verona il prossimo 22 luglio 2019 al Teatro Romano.

Ludovico Einaudi, nato a Torino il 23 novembre 1955, è un compositore e pianista italiano conosciuto e apprezzato nel mondo per i suoi concerti, le celebri colonne sonore e la sua carriera discografica. Trasferitosi a Milano, si diploma in composizione al Conservatorio Verdi e si perfeziona sotto la guida del compositore Luciano Berio, suo indimenticato maestro a cui ha di recente reso omaggio con l'opera-tributo The Elements, prodotto dalla Fondazione Musica per Roma per la stagione di Contemporanea 2012 dell'Auditorium della Musica.

Musicista curioso e aperto a nuovi incontri e sperimentazioni, incrocia le avanguardie musicali e i suoni ancestrali alle melodie jazz, al rock e alla musica contemporanea non tralasciando particolari e inaspettate incursioni nell'elettronica e sperimentazioni anche nella musica etnica e nel pop.

(fonte Ponderosa Music Art - Facebook Ludovico Einaudi)