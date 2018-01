In Biblioteca Civica la presentazione del libro "Crescono...Poesie"

Mercoledì 10 gennaio 2018 dalle 17.00 la Biblioteca Civica di Verona ospita, nella sala Farinati, la storia mai raccontata, il filo rosso che collega la matassa di chi ha combattuto e ha perso, per i posteri e per la società. Presentando il suo libro "Crescono…Poesie", Luciano Scaramuzza, non pretende di condurre un trattato storico ufficiale, ma raccoglie tra le pieghe delle poesie, la storia che coinvolge in realtà l’animo e l’educazione dei giovani, la loro crescita culturale e civile.

Almeno questo sarebbe il bagaglio che una società, una Nazione dovrebbe far nascere e crescere con le nuove generazioni, ma che in realtà è il velo che copre i racconti eroici e nazionalisti per plasmare uno Stato, magari una Repubblica, ma che crolla e distrugge la morale e il buonsenso, se contiene solo, nel vaso in cui cresce un’identità italiana, menzogne o verità ricavate sul sangue di chi non ha potuto parlare, degli ultimi, di quelli che anche se vincono, perdono comunque, sempre.

Il potere, l’arroganza del comando, la superiorità del ricco sul disagiato, il razzismo sul diverso che la storia drammaticamente conserva, ritornano, non per retorica o per volontaria vena polemica, ma perché la crudeltà delle idee che non cade mai, sono il veicolo infame e sanguigno della società moderna. Ecco con questo libro, cerco solo, senza alcuna pretesa e con la scusa della storia, di instillare una scossa nell’essere moderno, non chiedendogli sforzi per cambiare se stesso o il loro vivere psicologico, che comunque, nonostante gli ovvi problemi reali, forma e scava un individuo, non voglio che tutti, in un lampo siano i nuovi “rivoluzionari delle idee”, vorrei solo provassimo a trasformarci in esseri umani, in umani, solo questo, che non ci perdiamo niente.