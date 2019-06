"Louisiana, the other side", il documentario di Minervini in programma a Cinemateneo

Fino al 26 giugno appuntamento, nel prato della mensa dell’università di Verona, con la rassegna Cinemateneo. Martedì 25, alle 21, sarà proiettato “Louisiana, the other side”, documentario diretto nel 2015 dal regista italiano Roberto Minervini.

In un territorio invisibile, ai margini della società, sul confine tra illegalità e anarchia, vive una comunità dolente che tenta di reagire a una minaccia: essere dimenticati dalle istituzioni e vedere calpestati i propri diritti di cittadini. Veterani in disarmo, adolescenti taciturni, drogati che cercano nell'amore una via d'uscita dalla dipendenza, ex combattenti delle forze speciali ancora in guerra con il mondo, giovani donne e future mamme allo sbando, vecchi che non hanno perso la voglia di vivere. In questa umanità nascosta si aprono gli abissi dell'America di oggi.

A introdurre la serata sarà Tommaso Tuppini, docente di Filosofia teoretica. L’ingresso è libero. In caso di maltempo il film verrà proiettato in aula T3.

“Il reale e il suo doppio. Ibridazione tra documentario e finzione nel cinema contemporaneo” è il tema della nuova edizione della rassegna, curata da Alberto Scandola, docente di Storia e critica del cinema.