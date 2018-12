Johnny Marsiglia & Big Joe + Mr.Phil & Lanz Khan per una serata imperdibile al Kroen

Grazie alla collaborazione tra Step in the Arena e Colorificio Kroen nasce LOUD!, la nuova rassegna di Verona dedicata ai concerti e alla musica Hip Hop. Dalla Golden Age alla nuova scuola, dal Rap strumentale alla Trap, passando per il Grime e le influenze elettroniche, sul palco del Kroen si esibiranno alcuni dei migliori Rapper e Dj italiani.

Sabato 15 dicembre

LOUD! #1



JOHNNY MARSIGLIA & BIG JOE

MR.PHIL & LANZ KHAN

MEDICINE + DJ POLISH

ZAMPA + CAPSTAN + ZETA

(rap / hip hop)