Live sessions: la giovane cantautrice veronese Ginevra in concerto presso Aloud

Dopo Carolina ritornano le Live Sessions organizzate da ALOUD con l'ultimo appuntamento del 2018. Il 16 dicembre sarà ospite della nostra sede in centro Ginevra, giovane cantautrice veronese che presenterà il proprio progetto.

Ginevra porterà sul palco brani inediti e altre canzoni riprese dalla parentesi con il gruppo alternative-rock Jansheer, proposte questa volta in una nuova veste. Accompagnata da Andrea Montagner al basso e Pietro Girardi alla chitarra elettrica, Ginevra proporrà un sound scarno e ricercato che si sposta da ambienti folk a melodie pop. Come ogni Live Sessions la serata verrà registrata in formato audio/video.

Ingresso

Ridotto (Soci ALOUD): € 5,00

Intero: € 7,00

Buffet e consumazioni gratuite.



https://www.facebook.com/ginevra.artist/

https://ginevraartist.bandcamp.com/releases