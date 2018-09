LiveDog Trekking: passeggiata di settembre sulle colline della Valpolicella

Settembre è il mese ideale per delle piacevoli passeggiate con il proprio quattrozampe e LiveDog - Centro Cinofilo CIttà di Verona ha organizzato per domenica 16 settembre una sgambata sulle colline della Valpolicella, che in questa stagione dà il meglio di sé, da Montecchio di Negrar verso Monte Comun. Il ritrovo è fissato per le ore 9,30, nella piazza di Montecchio, dove si effettuerà l’iscrizione e la socializzazione tra i cani.

L’escursione si svolgerà su un percorso in prevalenza pianeggiante e il sentiero che attraversa il bosco è in gran parte ombreggiato. È prevista una pausa per il pranzo al sacco, a cui ogni partecipante provvederà personalmente, così come dovrà munirsi di ciotola e acqua per il cane, che deve essere in regola con microchip e vaccinazioni.

I partecipanti devono essere tesserati Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, settore cinofilia. L’iscrizione annuale (Euro 15) comprende la copertura assicurativa e potrà essere fatta al momento dell’adesione alla passeggiata.

Modalità di partecipazione

Quota per il primo cane Euro 15, per ogni eventuale altro cane Euro 10.

Numero chiuso con prenotazione obbligatoria