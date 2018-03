LiveDog Trekking, passeggiata di primavera a Santa Maria in Stelle

Per dare il benvenuto alla primavera (quest’anno più che mai attesa da chi ama trascorrere il tempo libero all’aria aperta con il proprio cane) ritorna l’appuntamento con la passeggiata cinofila LiveDog Trekking assieme agli educatori cinofili del LiveDog Park di Verona.

Domenica 25 marzo escursione con partenza alle 9,30 da Santa Maria in Stelle e ritorno per le 12,30. L’itinerario è di circa sei chilometri ed è facilmente percorribile da tutti; la durata della passeggiata è di circa tre ore ed è un’occasione per fare moto, divertirsi e favorire la socializzazione del nostro quattrozampe con i suoi simili.

I partecipanti devono essere tesserati Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, settore cinofilia. L’iscrizione annuale (Euro 10) comprende la copertura assicurativa e potrà essere fatta al momento dell’adesione alla passeggiata.

Si raccomanda abbigliamento da escursione, ciotola e l’acqua per i cani, che devono essere in regola con microchip e vaccinazioni.

Modalità di partecipazione: