Live Dog Park: stage gratuito di disc-dog e passeggiata cinofila a Breonio nel weekend

LiveDog propone un doppio appuntamento nel fine settimana: sabato 12 maggio al Live Dog Park stage gratuito di disc-dog con Luca Castioni; domenica 13 maggio passeggiata cinofila a Breonio di Fumane. Il Disc Dog, che consiste nel lancio e nel recupero di un frisbee specifico per cani, è un’attività coinvolgente che aiuta a migliorare la relazione tra l’animale e il proprietario. Ha il vantaggio di poter essere praticato ovunque all’aria aperta e anche al chiuso. Il Disc Dog è alla portata di tutti, adulti e bambini, e di qualsiasi tipo di cane. Non bisogna essere atleti professionisti né possedere speciali doti fisiche e serve solo la voglia di divertirsi assieme al proprio compagno a quattro zampe.

Sabato 12 maggio 2018, a partire dalle ore 9.00, al LiveDog Verona Park di via della Siderurgia alla Bassona (Verona) ci sarà una dimostrazione gratuita aperta a tutti con Luca Castioni, campione internazionale di Disc Dog e membro del Team Hero, il più prestigioso al mondo, col suo cane Eddy. Lo stage, della durata di una giornata, consentirà ai partecipanti di scoprire il disc-dog, imparando le basi di questa divertente disciplina. I binomi potranno poi iscriversi a una serie di incontri settimanali che si terranno al LiveDog Park, con diversi livelli di esercizi. I posti sono limitati a un massimo di 8 binomi. Gli uditori sono benvenuti. Prenotazione al 348 4040297 o ad info@livedog.it

Per gli appassionati delle passeggiate invece, domenica 13 maggio 2018, passeggiata cinofila a Breonio di Fumane con LiveDog Trekking. Un’occasione per ricrearsi nella natura, camminando in luoghi ricchi di fascino e di atmosfera. Le importanti testimonianze archeologiche fanno risalire l’insediamento di Breonio all’età del ferro. Tutti gli edifici e le case della zona sono costruiti con pietra locale. Il ritrovo è fissato per le 9,30 del mattino nel piazzale del Ristorante Paroletto, nell’omonima località prima di Breonio. Dopo la socializzazione tra i cani si partirà per la passeggiata.

Gli operatori LiveDog accompagneranno e assisteranno i partecipanti, con consigli e suggerimenti. Il ritorno al punto di partenza è previsto per le 13 circa. Chi lo desidera, potrà fermarsi al ristorante per il pranzo (non compreso nella quota di 15 euro per il primo cane e 10 per ogni eventuale altro). I cani devono essere in regola con microchip e vaccinazioni.

Per partecipare alle attività LiveDog bisogna essere soci del Centro Cinofilo CIttà di Verona / Aics, Associazione Italiana Cultura Sport, settore cinofilia. L’iscrizione annuale (Euro 10) comprende la copertura assicurativa e potrà essere fatta al momento dell’adesione, chiamando il 348 4040297 o ad info@livedog.it