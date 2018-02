Proiezione del film "Little sister" di Kore'eda Hirokazu al palazzo della Gran Guardia

Verona Film Festival e Ufficio Pari Opportunità del Comune di Verona

vi invitano alla proiezione del film Little Sister (Umimachi Diary, Giappone 2015, 128') di Kore'eda Hirokazu.



Nella cittadina di Kamakura vivono tre sorelle: Sachi, Yoshino e Chika, il cui padre le ha lasciate 15 anni prima per iniziare una nuova convivenza. In occasione del suo funerale le ragazze fanno la conoscenza della sorellastra adolescente Suzu che accetta volentieri l'invito ad andare a vivere con loro.

Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2015.

Venerdì 9 marzo 2018, ore 21.00

Sala Convegni – Palazzo della Gran Guardia

OTTOMARZO.FEMMINILE, PLURALE

Proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti



Con il sostegno di Agsm