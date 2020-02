Lo spettacolo "Per un litro di grappa" in scena al Teatro Camploy

Sabato 7 marzo 2020 alle ore 21 e domenica 8 marzo alle ore 16.30 va in scena lo spettacolo "Per un litro di grappa" presso il Teatro Camploy di Verona.

Compagnia: GTV Niù

Regia: Andrea Pellizzari

Testo di: Andrea Pellizzari

Un litro di grappa fu il pagamento a due falsi testimoni per giurare il falso contro una ragazzina che, cinquant’anni prima, fu esiliata dal paesino immaginario di Villaco nel nord Italia perché gravida. Costretta a dare in adozione la bimba e a fare la prostituta in un bordello di Hamburgo, conosce Onassis: un miliardario che si innamora di lei e la sposa.

Alla morte di questo eredita una fortuna e dopo cinquant’anni torna al paesino per vendicarsi nei confronti di tutti e in particolare di chi pagò con un litro di grappa i due falsi testimoni. La storia dai risvolti grotteschi, scava nella miseria umana e nella giustizia morale dell’uomo.

Web: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=66674&tt=verona_agid