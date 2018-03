Venerdì 30 marzo la Lite Orchestra in concerto al Cohen Verona:



Inizio concerto ore 21.30

Ingresso: cena + concerto 15€

solo concerto: 10€ con consumazione

Prenotazione tavoli: 045 8949522 whatsapp 3473234011

Thomas Pizzini, chitarra

La Chi contrabbasso

Nicolò Turri batteria elettronica e sint

Bruno Marini sassofono/flauto/piano

Nelide Bandello groove



Lite Orchestra è un progetto (o percorso musicale) e contenitore di idee nato a Verona nel 2014 da un'idea di Thomas Pizzini e Matias Campaci, in continua evoluzione. Ad oggi Lite Orchestra propone un Live strumentale concreto e pragmatico che tocca jazz, funk, blues, rock, house e molti altri generi musicali.

L’idea si basa su un unico mood (o ambiente ritmico) nel quale i musicisti possano muoversi liberamente per dar vita, attraverso improvvisazioni sempre diverse, a derive musicali non completamente programmate.

Ad oggi il progetto ospita musicisti dalla preparazione eterogenea, che prediligono modi di suonare gli strumenti che si distacchino il più possibile da concetti e precetti accademici per ricercare un suono spontaneo, non mediato. Le composizioni, tutte originali, hanno un'inusuale struttura armonica e ritmica, caratterizzata dalla non sovrapposizione armonica degli strumenti: linee singole che creano al più dei bicordi, rinunciando alla classica sovrapposizione per terze.

