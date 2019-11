A Verona l'incontro "Il linguaggio della violenza contro le donne"

Uno schiaffo, si dice, può fare meno male di certe parole, come sanno bene le donne, vittime spesso di un linguaggio maschile aggressivo e discriminatorio. Ma come nascono e come si formano le espressioni violente rivolte verso il mondo femminile? E come si possono combattere e sconfiggere?

Ruota attorno a queste domande l’incontro in programma giovedì 21 novembre (ore 16.45) al teatro Serenissima Trinità (via Santissima Trinità, 4) di Verona organizzato dal coordinamento donne dello Spi Cgil scaligero, in collaborazione con la Cgil di Verona e l’Ivres. L’appuntamento, intitolato “il linguaggio dell’odio: il peso delle parole” ospita Giorgio Gosetti, sociologo del lavoro dell’Università di Verona, che illustrerà la sua relazione su “la violenza del linguaggio e il linguaggio della violenza”, ed Eleonora Pinzuti, formatrice professionista Aif esperta di politiche di genere (“le parole e le pietre. Costruire il femminile nel linguaggio”).

L’incontro - coordinato da Jessica Cugini della Fondazione Negrizia – è aperto al pubblico e si inserisce nell’ambito delle tante iniziative promosse dal sindacato in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.