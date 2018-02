In Civica inaugura il centro di ricerca sul "fantastico" nelle arti dello spettacolo

Sarà il seminario di studi “Sulla soglia” ad inaugurare lunedì 19 febbraio, alle ore 15, in Biblioteca Civica, l’attività di LIMEN, Centro interdisciplinare di ricerca sul fantastico nelle arti dello spettacolo, costituitosi all’interno del Dipartimento Culture e Civiltà dell’Università di Verona.

Il programma della giornata prevede gli interventi di Alberto Scandola dell’Università di Verona per la presentazione dell’attività di Limen; di Simone Venturini dell’Università di Udine, per parlare di “The Imitation of Life: il perturbante nel cinema neurologico di inizio Novecento”; di Roy Menarini dell’Università di Bologna, su “Binario 9 e 3\4. La soglia nel cinema fantastico e horror contemporaneo”; di Nicola Pasqualicchio dell’Università di Verona, su “Oltre la soglia: per una topologia del fantastico nella drammaturgia di Maurice Maeterlinck”; di Monica Cristini, sempre dell’ateneo scaligero, su “Tra fantastico e perturbante: ‘effetti di soglia’ nel teatro di ricerca italiano”.

Ulteriori informazioni alla pagina http://sites.hss.univr.it/ limen/