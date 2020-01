Presentazione di "Lievito madre" di Agata De Nuccio alla Libre!

Venerdì 17 gennaio, alle ore 18 presso la Libreria Libre! a Verona una presentazione di poesia e pittura! Sarà un dialogo fra la poetessa Agata De Nuccio e la pittrice e poetessa Serena Vestene. Un bellissimo modo di iniziare il 2020 all'insegna della cultura e della poesia.

Agata De Nuccio reciterà alcune poesie della sua ultima fatica "Lievito madre" pubblicata da Officina Grafica Edizioni. Come dice la prefazione di Grazia Francescato, il libro è una folata di poesie intense e profonde, capaci di rivelare "la grazia delle piccole cose", la bellezza spesso non vista di madre terra ma anche le fenditure del cuore e della mente, le inquietudini del quotidiano. Una poesia che non teme di "sporcarsi le mani" e "camminare nel fango" ma sempre sospinta in alto dalla ricerca ostinata di "coraggio" e "libertà", non a caso due parole-chiave nel vocabolario di Agata. Evento da non perdere.